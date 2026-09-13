Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario aspirador en seco y húmedo más barato del mercado: ideal para limpiar alfombras y tapicerías

Si quieres llevar la limpieza a otro nivel, en Lidl tienen el revolucionario aspirador en seco y húmedo más barato del mercado que es ideal para limpiar alfombras y tapicerías. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del aspirador en seco y humedo de Parkside, marca exclusiva de Lidl, que tiene una gran potencia de 1.600 vatios. Tiene un sistema combinado con manguera de pulverización y aspiración; y una potente aspiración de aproximadamente 250 airwatts para el hogar, el taller o el garaje.

Es ideal para la limpieza con agua de superficies textiles como alfombras, tapicerías o asientos de coche; también se puede utilizar como aspirador en seco y húmedo. Tiene un depósito de acero inoxidable con desagüe para el agua sucia y cierres rápidos laterales; además, tiene depósito de agua/detergente independiente y extraíble con indicador de nivel.

El flujo de aire es regulable y la manguera de aspiración es de aproximadamente 2 metros de largo con adaptador de conexión giratorio. Tiene un cable de alimentación de aproximadamente 7,5 metros de largo para un radio de trabajo de hasta aproximadamente 9,5 metros.

Es móvil gracias a 4 ruedas y ofrece un transporte cómodo gracias al asa de transporte ergonómica y plegable; además del secado rápido de la superficie limpia gracias a la eficiente tecnología de boquillas.

Aspirador seco y húmedo. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Más barato

Pero volviendo al aspirador, su precio original era de 54,99 euros, pero ahora está más barato y cuesta 52,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España