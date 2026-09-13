Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más práctica y barata del mercado: con 6 litros de capacidad y por menos de 50 euros

Las freidoras de aire son desde hace años, el pequeño electrodoméstico de moda. La comida está lista en minutos, sin ensuciar infinidad de utensilios y además, sin emplear enormes cantidades de aceite.

Disponible en cada vez más tamaños y con más capacidad para preparar grandes cantidades de comida en menos tiempo, las freidoras de aire se han convertido en el mejor aliado tanto para los amantes de la cocina como para los que odian estar entre fogones y quieren salir del paso de forma rápida y sin complicaciones.

Uno de los supermercados que siempre apuesta por llevar a sus tiendas diferentes modelos de este tipo de electrodoméstico es Lidl. La cadena alemana cuenta con una amplia variedad de modelos, según las necesidades del consumidor. Todos ellos a precios imbatibles. Ahora, aquellos que estén buscando hacerse con una o renovar la que ya tienen en casa están de suerte y es que el supermercado ha puesto a la venta la alternativa que estabas esperando. Se trata de la Masterpro freidora de aire caliente, con 6 l 1500 W. Una alternativa que ofrece múltiples posibilidades, además, ahora con gran descuento: de 99,99 a 44,99 euros.

Infinidad de platos de forma rápida y sencilla

Con capacidad de 6 litros y potencia de 220–240 V, 1500 W, la freidora de aire Masterpro de Lidl cuenta con tecnología 360° Rapid Air Heating Circulation y alcanza una temperatura de 80 a 200 °C. Además, incluye temporizador de hasta 60 minutos, control digital con 7 funciones preprogramadas, carcasa y asa de tacto frío, cesta con revestimiento antiadherente, apta para lavavajillas y pies de apoyo antideslizantes.

La oportunidad que estabas esperando ahora al mejor precio.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Fuente: La Nueva España