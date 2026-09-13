Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente abrelatas eléctrico más barato del mercado: ideal para latas de conserva

Si te cuesta abrir las latas con un abrelatas convencional, en Lidl tienen el potente abrelatas eléctrico más barato del mercado, ideal para latas de conserva y un indispensable en la cocina. Mañana se esperan colas kilométricas para conseguirlo.

Se trata de un abrelatas eléctrico de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con el que conseguirás abrir sin esfuerzo latas de conserva convencionales. Además, es para diestros y zurdos.

Tiene un botón de inicio/parada – para una apertura sencilla en solo 2 pasos; y abbre la tapa sin bordes afilados. También cuenta con un imán integrado para retirar la tapa.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo al abrelatas eléctrico, su precio original era de 10,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 18 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España