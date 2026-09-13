Cómo evitar las manchas de maquillaje en la ropa

Las manchas de maquillaje pueden parecer difíciles, pero la clave está en actuar con orden: no frotar al principio, retirar el exceso y tratar la mancha antes de meter la prenda en la lavadora. Si se lava directamente sin pretratar, el maquillaje puede fijarse más en la tela.

Lo primero es retirar el exceso con cuidado. Si es base, corrector, pintalabios o máscara, conviene usar una cucharilla, una tarjeta o papel absorbente, sin extender la mancha. Después, se aplica un poco de jabón líquido para platos o detergente líquido sobre la zona, porque muchos maquillajes tienen grasa, aceites o ceras. Se deja actuar unos minutos y se frota suavemente con los dedos o con un cepillo de dientes viejo.

En manchas de base de maquillaje, el jabón lavavajillas suele funcionar muy bien porque corta la grasa. En manchas de pintalabios, puede ayudar aplicar primero un poco de alcohol de farmacia sobre un paño y dar pequeños toques desde fuera hacia dentro, siempre probando antes en una zona poco visible. Para máscara de pestañas o eyeliner, lo mejor es usar detergente líquido y agua tibia, repitiendo varias veces si hace falta.

Paso a paso rápido Retira el exceso de maquillaje sin frotar. Pon papel absorbente por debajo de la mancha si el tejido lo permite. Aplica jabón líquido para platos o detergente líquido. Deja actuar entre 10 y 15 minutos. Frota suavemente con los dedos o un cepillo blando. Aclara con agua tibia. Lava la prenda según la etiqueta. Comprueba que la mancha ha desaparecido antes de secar.

Después del tratamiento, la prenda se lava siguiendo la etiqueta. Es importante revisar la mancha antes de secarla. Si queda rastro, no conviene meterla en la secadora ni acercarla a una fuente de calor, porque eso puede fijarla definitivamente.

No tengas prisa

El truco más importante es no tener prisa. Mejor repetir el tratamiento dos veces que frotar con fuerza y dañar la tela. Y si la prenda es delicada, de seda, lana o tiene un color que puede desteñir, lo más prudente es probar antes en una zona oculta o llevarla a una tintorería.