Cómo corregir tus ojeras y dejar de parecer un oso panda: hemos encontrado los pasos perfectos

Corregir las ojeras no consiste en poner mucho corrector. De hecho, uno de los errores más habituales es aplicar demasiada cantidad bajo el ojo, lo que acaba marcando líneas, dejando la zona pesada y creando un efecto artificial. La clave está en neutralizar primero el color y después usar muy poco producto.

El primer paso es preparar la zona. El contorno de ojos debe estar hidratado, pero no grasiento. Si la piel está seca, el corrector se cuartea; si hay exceso de crema, se mueve. Lo ideal es aplicar una pequeña cantidad de contorno, esperar unos minutos y retirar el sobrante con un pañuelo si hace falta.

Después hay que fijarse en el color de la ojera. Si es azulada o violácea, suele funcionar un precorrector en tono melocotón o salmón. Si la ojera es más marrón, puede ayudar un tono anaranjado suave. Este paso es importante porque permite corregir la oscuridad sin tener que cargar la zona con capas y capas de corrector claro.

La cantidad debe ser mínima. Basta con poner producto solo donde está la oscuridad: normalmente en el lagrimal, la zona más hundida y el inicio de la ojera. No hace falta cubrir todo el párpado inferior hasta la mejilla. Cuanto más se extiende el corrector, más fácil es que se note.

Una vez neutralizado el tono, se aplica un corrector ligero, preferiblemente del mismo tono de la piel o apenas medio tono más claro. El objetivo no es blanquear la ojera, sino integrarla. Si el corrector es demasiado claro, la zona queda grisácea o con efecto antifaz.

El polvo también debe usarse con cuidado. Si la zona es seca o tiene líneas, demasiada cantidad envejece la mirada. Lo mejor es aplicar una capa casi invisible con una brocha pequeña, solo donde el corrector se mueva. En muchos casos, menos polvo da un resultado más fresco.

Paso a paso Hidrata el contorno de ojos y espera unos minutos. Aplica una cantidad mínima de precorrector solo en la zona oscura. Difumina con el dedo anular, una brocha pequeña o una esponja ligeramente húmeda. Añade una capa muy fina de corrector encima. No lo arrastres: da pequeños toques. Evita llevar el producto hasta la línea de las pestañas si ahí se marcan pliegues. Sella solo si lo necesitas, con poquísimo polvo.

Otro truco útil es no intentar borrar la ojera al cien por cien. Una corrección demasiado perfecta puede quedar más extraña que una ojera ligeramente suavizada. Lo ideal es iluminar la mirada sin perder naturalidad.

El polvo

El polvo también debe usarse con cuidado. Si la zona es seca o tiene líneas, demasiada cantidad envejece la mirada. Lo mejor es aplicar una capa casi invisible con una brocha pequeña, solo donde el corrector se mueva. En muchos casos, menos polvo da un resultado más fresco. Otro truco útil es no intentar borrar la ojera al cien por cien. Una corrección demasiado perfecta puede quedar más extraña que una ojera ligeramente suavizada. Lo ideal es iluminar la mirada sin perder naturalidad.

El método correcto, por tanto, no es cubrir más, sino hacerlo mejor.