El truco de los supermercados para que gastes más: así consiguen que te lleves productos que no estaban en tu lista de la compra

Que los Huevos Kinder, los KitKat o cualquier cosa "golosa" estén justo al lado de las cajas del supermercado no es casualidad. Y es que los supermercados saben muy bien cómo vendernos productos que a priori no necesitábamos y no figuraban en nuestra lista de la compra. Una de las principales estrategias consiste precisamente en diseñar el recorrido del cliente y la ubicación de los productos para favorecer determinadas compras. Estas son algunos de los trucos que aplican los supermercados y que puedes evitar para ahorrar en el ticket de compra.

Los productos más atractivos, a la altura de los ojos

Uno de los recursos más conocidos es la colocación de determinados productos a la altura de los ojos. En los lineales, no todos los espacios tienen el mismo valor: aquellos que quedan en la zona más visible pueden captar antes la atención del consumidor.

Por eso, cuando se compara el mismo producto en diferentes marcas, conviene mirar también los estantes superiores e inferiores. La opción que aparece justo delante de nuestros ojos no tiene por qué ser la más barata.

Las ofertas que hacen que compremos más cantidad

Los mensajes como «2 por X euros», «segunda unidad al 50 %» o «lleva tres y paga dos» pueden resultar atractivos, pero no siempre representan un ahorro para todos los consumidores.

El problema aparece cuando la promoción hace que compremos más unidades de las que realmente necesitamos. Antes de aprovechar una oferta, es recomendable comprobar cuánto cuesta cada unidad, comparar con otras marcas y preguntarse si el producto se habría comprado igualmente sin la promoción.

El precio psicológico

Los supermercados también recurren a determinadas formas de presentar los precios. Un producto marcado a 1,99 euros, por ejemplo, puede percibirse como significativamente más barato que uno de 2 euros, aunque la diferencia real sea de apenas un céntimo.

Por eso, para controlar el gasto resulta más útil fijarse en el precio por kilo, litro o unidad que quedarse únicamente con la cifra grande que aparece en el cartel.

Productos básicos al fondo del establecimiento

Otro recurso habitual consiste en situar determinados productos de primera necesidad en zonas que obligan a recorrer parte del establecimiento para llegar hasta ellos.

Durante ese recorrido el consumidor queda expuesto a muchos otros productos, lo que aumenta las posibilidades de incorporar artículos que inicialmente no estaban en la lista.

Por eso, cuando sea posible, resulta útil seguir la lista de la compra y evitar recorrer innecesariamente todos los pasillos.

No es necesario evitar todas las promociones ni desconfiar de cada producto colocado estratégicamente. La mejor defensa consiste en entrar al supermercado con una planificación previa, es decir, como hemos explicado en otras ocasiones, con una lista de la compra y sin hambre.