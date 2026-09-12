Prueba este truco cuando el ruido de la calle no te deje dormir: una toalla enrollada
A veces el jaleo no entra solo por la ventana sino por pequeños huecos que pueden proceder de rejillas, rendijas mal selladas o incluso de la campana extractora
Dormir con ruido de tráfico, voces, persianas, bares, motos o vecinos puede convertirse en una pesadilla. No siempre se puede cambiar de habitación, poner ventanas nuevas o insonorizar la casa, pero hay un truco doméstico sencillo que puede ayudar a reducir parte del sonido que se cuela por rendijas: colocar una toalla gruesa enrollada en la parte baja de la puerta.
La idea es muy simple. Muchas veces el ruido no entra solo por la ventana, sino también por pequeños huecos: debajo de la puerta, por el pasillo, por rendijas mal selladas o por zonas donde el aire circula. Una toalla enrollada, una manta fina o un burlete improvisado pueden amortiguar algo esa entrada de sonido y crear una sensación de habitación más recogida.
Para reforzar el efecto, se puede combinar con otro gesto: colocar textiles cerca de las zonas por donde entra el ruido. Cortinas gruesas, una alfombra, cojines, una manta sobre una silla o incluso ropa colgada en un perchero ayudan a absorber parte de la reverberación. No eliminan el ruido exterior, pero pueden hacer que el dormitorio suene menos “duro” y más apagado.
También puede ayudar cambiar la posición de la cama si está justo bajo la ventana o junto a la pared más expuesta al ruido. Separarla unos centímetros, poner un cabecero acolchado o colocar una estantería con libros en la pared más ruidosa puede mejorar la sensación acústica.
Cómo hacerlo
Enrolla una toalla grande y gruesa a lo largo.
Colócala pegada a la rendija inferior de la puerta del dormitorio.
Ajusta bien los extremos para que no queden huecos.
Cierra cortinas o baja persianas si dan a la calle.
Añade una alfombra o textiles si la habitación está muy vacía.
Evita superficies completamente despejadas, porque rebotan más el sonido.
El truco no convierte una habitación en un estudio insonorizado, pero puede marcar diferencia en noches complicadas. A veces dormir mejor no depende de eliminar todo el ruido, sino de amortiguarlo lo suficiente para que el cerebro deje de prestarle atención.
Consejos sencillos para dormir mejor
Dormir bien no depende solo de tener sueño. También influyen los hábitos, la luz, el ruido, la temperatura y la rutina de cada noche. Por eso, pequeños cambios pueden ayudar a descansar mejor y levantarse con más energía.
Lo primero es intentar acostarse y levantarse a una hora parecida todos los días, incluso los fines de semana. El cuerpo agradece la regularidad. También conviene evitar pantallas justo antes de dormir, porque el móvil, la tablet o la televisión mantienen el cerebro activo y pueden retrasar el sueño.
La habitación debe estar lo más cómoda posible: oscura, silenciosa y fresca. Si entra ruido de la calle, pueden ayudar tapones, una cortina más gruesa o una toalla enrollada en la parte baja de la puerta. Si hay demasiada luz, lo mejor es usar persianas, cortinas opacas o un antifaz.
También es recomendable cenar ligero, evitar el café por la tarde y no hacer ejercicio intenso justo antes de acostarse. En cambio, una ducha templada, leer unas páginas o practicar respiraciones lentas puede ayudar a que el cuerpo entienda que llega el momento de descansar.
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