Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente depiladora más barata del mercado: depilación fiable para una piel suave durante más tiempo

Si tienes que jubilar tu vieja depiladora, en Lidl tienen la potente depiladora más barata del mercado que ofrece una depilación fiable para una piel suave durante más tiempo y tiene dos niveles de velocidad. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la depiladora femenina Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, que cuenta con la iluminación LED que hace visible incluso el vello más fino, para obtener unos resultados especialmente minuciosos. El cabezal depilador es desmontable para una limpieza sencilla y tiene un cabezal de rodillos de masaje para una sensación agradable durante el proceso de depilación; y un cabezal de precisión para una zona concentrada.

También incluyetapa protectora, pincel de limpieza, bolsa de almacenamiento y cable de carga USB tipo A a USB tipo C. Su tiempo de funcionamiento es de 40 minutos con carga completa y tarda en cargar unos 180 minutos.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la depiladora, lo mejor de todo es su precio, tan solo 15,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España