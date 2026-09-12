Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: ideal para cabello liso o rizado

Si te quieres ahorrar dinero en la peluquería, en Lidl tienen el potente moldeador de aire caliente más barato del mercado que es ideal para cabello liso o rizado, un kit muy completo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del moldeador de aire caliente 5 en 1 de Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, que viene con accesorio rizador automático. Tiene 2 niveles de calor y 1 nivel de ventilador, así como función de aire frío «Cool Shot» para un peinado duradero y suave.

También cuenta con protección contra sobrecalentamiento y anilla para colgar, e incluye 2 accesorios rizadores (derecho, izquierdo), 1 cepillo semicircular, 1 cepillo redondo, 1 accesorio secador y 1 bolsa de transporte para un almacenamiento seguro.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al moldeador, destaca su precio de solo 29, 99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España