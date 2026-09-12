Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora 8 en 1 más barata del mercado: solo necesitarás una máquina para todo el cuerpo

Si estás pensando en jubilar tu vieja afeitadora, en Lidl tienen la potente afeitadora 8 en 1 más barata del mercado, solo necesitarás una máquina para todo el cuerpo, logrando un estilismo perfecto de la cabeza a los pies. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la multigroomer 8 en 1 de Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, con la que no importa si quieres cortar, recortar, perfilar o arreglar tu barba: con los versátiles accesorios conseguirás cualquier look sin esfuerzo.

El mango ergonómico garantiza un manejo seguro y cómodo. Gracias a la potente batería de iones de litio, es flexible y puedes utilizar el dispositivo sin cables hasta 60 minutos. La limpieza es muy sencilla, ya que el cabezal de la recortadora es extraíble y lavable.

Tiene accesorios para cortar, recortar, perfilar y arreglar. También accesorio de cortapelos con cuchilla de suspensión para un recorte apurado y agradable. Además, cuenta con accesorio de recortador para nariz y pelo para una depilación precisa así como accesorio de cortapelos con 6 peines guía.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a la afeitadora, lo mejor es su precio ya que solo cuesta 11,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España