Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de pelo sin escobillas más barato del mercado: tiene una mayor vida útil que otros

Si quieres un secador que dure más que el resto, en Lidl tienen el potente secador de pelo sin escobillas más barato del mercado, que tiene una mayor vida útil. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del secador de pelo con motor sin escobillas Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, con una potencia de 1.900 vatios. Tiene una velocidad máxima del motor de 110.000 rpm y función iónica continua. Ofrece una mayor vida útil en comparación con los secadores de pelo convencionales gracias al motor sin escobillas.

Tiene 3 niveles de temperatura y 3 niveles de velocidad para un fácil ajuste del calor y el flujo de aire para un secado de cabello individual y ofrece protección contra sobrecalentamiento para un uso seguro. También tiene opción de chorro frío para fijar el peinado para un look duradero y ofrece un secado rápido gracias al motor de alta velocidad.

El sensor interno garantiza una temperatura constante y la función de memoria guarda la velocidad y la configuración de temperatura del último uso. También cuenta con luz indicadora roja y blanca para configuraciones de velocidad y temperatura fácilmente reconocibles; además de la reducción de la carga estática gracias a la tecnología iónica duradera.

Cuenta con 2 concentradores y 1 difusor de volumen para diferentes estilos, con acoplamiento magnético para un manejo fácil y cómodo. Con el difusor consigues un volumen y plenitud extra, así como hermosos rizos naturales. Además, un microfiltro evita que pequeñas partículas de suciedad entren en el motor para mantener el rendimiento del motor. Por último, tiene bloqueo de teclas: para evitar que la temperatura se cambie accidentalmente durante el peinado.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo al secador de pelo, tenía un precio de 44,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 35,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España