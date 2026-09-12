Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros
Tomarás agua con muchas más garantías
Daniel Cid
Si no te fías demasiado del agua del grifo, en Lidl tienen la jarra que filtra el agua más barata del mercado, con la que tomarás agua con muchas más garantías, y por menos de 7 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata del set de inicio de filtro de agua de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que consta de una jarra con cartucho de filtro de agua extraíble. Así consigues la reducción de cal y metales pesados, filtrando partículas gruesas y sólidos y mejorando el sabor y el olor del agua del grifo.
Además, escompatible con cartuchos de filtro de SILVERCREST y Brita (Maxtra Pro). Además, la jarra y el cartucho de filtro de agua son aptos para lavavajillas.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
Diferencial
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Pack
Pero volviendo a la jarra, tan solo cuesta 6,99 euros; puedes conseguir también un pack de 3 cartuchos adicional por 9,99 euros, para conseguirlos puedes hacer clic AQUÍ.
Fuente: La Nueva España
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