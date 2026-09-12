Mañana se esperan colas kilométricas en el Lidl para conseguir el kit de cinco de piezas para cortar ultrarrápido frutas y verduras en dados o rodajas en un solo clic
El cortador tiene una rebaja del 62% y cuesta menos de 13 euros
Alejandra Carreño
Es el cortador más eficaz y barato del mercado. Lidl vende un kit compuesto por cinco piezas que permite cortar de forma ultrarrápida todo tipo de frutas y verduras y ahorrar tiempo y esfuerzo en la cocina. Con un solo clic, se pueden conseguir 30 dados o 10 rodajas. El aparato permite hacer rodajas gruesas, finas, dados, bastones y sextos.
Se trata del Nicer Dicer Picadora Quick, que viene con cinco piezas y tres cuchillas intercambiables para obtener cortes diferentes. Todo está hecho en acero inoxidable reforzado y extraafilado con calidad G-NOX. Según describe Lidl, es un aparato manual 5 en 1, pues permite obtener cinco cortes diferentes con el mismo utensilio. Para ello, solo hay que cambiar los accesorios de corte.
Todo lo que contiene
En concreto, el cortador viene con un aparato básico, un accesorio de corte con 5 cuchillas para 6 rodajas gruesas (10 mm), un marco para el accesorio de corte, una cuchilla adicional para 10 rodajas finas (5 mm) o 30 dados o bastones de 10x10 mm, y un accesorio de corte con 3 cuchillas para 6 gajos uniformes.
Se puede usar directamente en la olla, la sartén o el bol. El aparato tiene las siguientes dimensiones: 20 x 6,7 x 4,5 cm. Los accesorios de corte miden 6,5 x 6,5 cm. Pesa aproximadamente 205 gramos.
Rebajado
El cortador solo se vende online y tiene en estos momentos una rebaja del 62%. Su precio actual es de 12,99 euros. Una auténtica ganga. Puedes comprarlo aquí.
Fuente: La Nueva España
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