Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la potente freidora de aire más barata del mercado: ideal para asar, hornear y cocer
Ya es hora de renovar los pequeños electrodomésticos
Daniel Cid
Si estás pensando en renovar los pequeños electrodomésticos de la cocina, en Lidl tienen la potente freidora de aire más barata del mercado, ideal para asar, hornear y cocer. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata de la freidora de aire de 4,7 litros de capacidad y una potencia de 2.000 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, con la que podrás freír sin aceite ni grasa adicionales. Además, ofrece un manejo sencillo mediante mando giratorio.
Tiene 6 programas preconfigurados para una selección rápida: Reheat, Dehydrate, Roast, Bake, Prove, Air Fry. Y ajuste de temperatura de 40 a 200 °C. Además, tanto el recipiente para freír y como el salvamanteles tiene revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG, un sistema muy bueno con la mejor protección contra la corrosión.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Más barata
Pero volviendo a la freidora de aire, su precio original era de 42,99 euros, pero ahora está más barata, 39,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.
Fuente: La Nueva España
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