Ten siempre tu toalla calentita al salir de la ducha con este toallero: ahora con más de 100 euros de descuento

El verano afronta su recta final y la inminente llegada del otoño ya se deja notar con temperaturas en descenso. Por eso, toca preparar la casa para los meses más fríos del año. Sin duda, una sensación que aporta calidez a la casa, además de una buena climatización, es la ropa de abrigo y aquella que nos aleja de cualquier sensación de humedad y nos aporta calor. Uno de estos pequeños placeres reside en tener la toalla o el albornoz calentitos al salir de la ducha. Y ahora Leroy Merlin pone este pequeño deleite al alcance de tu mano.

La cadena francesa especializada en bricolaje y decoración sigue tirando los precios en su sección de Ofertas y folletos y en especial en el apartado Outlet & Flash. Ahí, dentro de la subsección de baño, encontramos auténticos chollos con descuentos que en muchas ocasiones alcanzan el 60%.

Una de estas gangas la encontramos en el radiador toallero eléctrico Cicsa, disponible tanto en blanco como en negro.

Radiador toallero eléctrico Cicsa EZX0750BL21 400W

Este radiador toallero eléctrico está fabricado en acero de color blanco y posee 400 w de potencia. Está recomendado para una superficie de 6 metros cuadrados, es programable semanalmente y tiene termostato electrónico. Las medidas son: 77x50x5 cm (alto/ancho/profundidad).

Lo tienes disponible en color blanco por 99,99 euros o en color negro por 109 euros (tras aplicar una rebaja de 135 euros). Un auténtico chollo.

Opiniones de los clientes

Cumple su cometido perfectamente, buen tamaño para paños de pared más reducidos

Cumple y es elegante, fácil de colocar

Recuerda que todos los productos vendidos por Leroy Merlin y por otros vendedores tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.