La manta XXL perfecta para este invierno cuesta menos de 15 euros en Action
El cobertor textil es de tacto supersuave
Con la llegada del final del verano, toca ir cambiando de armario para tener a mano prendas que abriguen más y no nos hagan pasar frío. También es el turno de ir sacando la ropa de cama y los complementos de invierno, como las mantas.
Para este otoño, la tienda Action tiene la manta familiar perfecta, hecha de franela supersuave y cálida, elaborada con poliéster 100 % reciclado. "Esta manta XXL grande es perfecta para una noche de cine con toda la familia, para que todos puedan acurrucarse cómodamente bajo la manta", publicitan desde la popular cadena. Ahora, además, está rebajada tres euros. Costaba 17,95 euros y su precio se ha rebajado a 14,95 euros, es decir, menos de quince euros, una ganga.
Eso sí, la manta requiere una serie de cuidados mínimos de limpieza para alargar su vida útil, por lo que no la sometas a altas temperaturas:
- Lavado a máquina hasta 30 °C (no más)
- No planchado
- No secar en tambor de secado
Y si en casa sois más frioleros, también podéis optar por la manta polar Studio Home. Es igual de suave, tiene unas dimensiones de 150x200 centímetros, está disponible en varios colores y es más gruesa. Su precio es de 7,95 euros.
¿Por qué Action vende tan barato?
En Action puedes encontrar casi de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. Y casi siempre muy barato en sintonía con su eslogan 'Pequeños precios y grandes sonrisas', pero: ¿cómo lo hacen?. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos", explican. "Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano", expresan.
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