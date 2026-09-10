Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el césped artificial premium más barato del mercado: ideal para balcones, terrazas, jardines de invierno o como base para camping
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a apostar por los productos para el hogar y el exterior con una oferta pensada para quienes quieren dar un toque verde a su terraza o balcón sin complicarse con el mantenimiento. La cadena alemana pondrá a la venta el césped artificial Premium LIVARNO de 100 x 200 centímetros por solo 18,99 euros, una alternativa de aspecto natural y fácil de mantener.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este césped artificial es su aspecto natural, gracias a sus fibras de pelo alto que buscan reproducir tanto visualmente como al tacto la sensación del césped real.
Además, puede utilizarse en diferentes espacios, ya sea en balcones, terrazas, jardines de invierno o incluso como base para acampadas, ofreciendo una solución sencilla para crear una zona verde sin necesidad de plantar ni regar.
Otro de sus puntos fuertes es su resistencia a la intemperie y al uso intensivo, por lo que está preparado para soportar el desgaste habitual del día a día. Su mantenimiento también resulta sencillo: basta con cepillarlo para eliminar la suciedad y ayudar a recuperar el aspecto de las fibras.
La instalación tampoco requiere grandes esfuerzos. Solo hay que desenrollar el césped y dejar que las fibras recuperen su forma, un proceso que puede tardar hasta 72 horas. Un cepillado suave puede acelerar la recuperación y ayudar a que el pelo quede completamente levantado.
Alta demanda
Su aspecto natural, su fácil mantenimiento y un precio de 18,99 euros hacen prever que este césped artificial Premium será uno de los productos para exteriores más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
Fuente: La Nueva España
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