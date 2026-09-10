Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la envasadora al vacío de mano más barata del mercado: garantiza la conservación de alimentos de forma hermética, sin aire y guardando todo su aroma

Lidl vuelve a sorprender con un pequeño accesorio de cocina pensado para conservar los alimentos durante más tiempo. La cadena ha puesto a la venta la envasadora al vacío de mano, un dispositivo compacto que permite retirar el aire de recipientes y bolsas para conservar las propiedades de los alimentos.

Uno de los principales atractivos de esta envasadora es que permite conservar los alimentos de forma hermética y sin aire, ayudando a mantener durante más tiempo su aroma y frescura.

El dispositivo puede utilizarse tanto con recipientes herméticos como con bolsas equipadas con válvula de vacío, ofreciendo diferentes posibilidades para organizar y conservar alimentos en la nevera o el congelador.

Además, destaca por su funcionamiento inalámbrico, lo que facilita su utilización y permite manejarla cómodamente sin cables de por medio. Para ponerla en funcionamiento solo es necesario pulsar un botón, haciendo que el proceso resulte rápido y sencillo incluso para quienes nunca han utilizado una envasadora al vacío.

Otro de sus puntos fuertes es su apagado automático una vez finalizado el proceso de envasado, una función que evita tener que estar pendiente del aparato y aporta una mayor comodidad durante su uso.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Alta demanda

Su facilidad de uso, funcionalidad y un precio de solo 4,99 euros hacen prever que esta envasadora al vacío de mano será uno de los pequeños accesorios de cocina más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

Fuente: La Nueva España