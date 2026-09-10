Cinco cosas que todo el mundo tiene en casa y que se podrían ahorrar

En la era del capitalismo, hay muchas compras que son totalmente prescindibles. Vivimos en una sociedad de consumo que nos crea supuestas necesidades para invitarnos a estar continuamente comprando. Sin embargo, lo cierto es que numerosos artículos son "café para los muy cafeteros". De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica que gran parte del gasto de las familias se diluye en compras prescindibles. Identificar estos productos es clave para comenzar a ahorrar. Aquí van algunos ejemplos:

Productos específicos de limpieza . Seguro que tienes la parte de abajo del fregadero llena de botes de limpieza muy específicos: antical, quitamanchas, desatascador, quitagrasas, limpialavadoras, limpiahornos, limpiacristales y muchos "limpia" más. Sin embargo, en muchas ocasiones acabas utilizando un producto "todoterreno" para todo como se hacía antes o algún producto muy versátil como es el vinagre de limpieza y el bicarbonato.

. Seguro que tienes la parte de abajo del fregadero llena de botes de limpieza muy específicos: antical, quitamanchas, desatascador, quitagrasas, limpialavadoras, limpiahornos, limpiacristales y muchos "limpia" más. Sin embargo, en muchas ocasiones acabas utilizando un producto "todoterreno" para todo como se hacía antes o algún producto muy versátil como es el vinagre de limpieza y el bicarbonato. Bolsas de basura. En algún lugar de la casa, probablemente tengas una bolsa de bolsas. Es decir, una gran bolsa en la que almacenas muchas otras pequeñas de plástico que te dan en el supermercado, algunas de cartón, otras de tela y todas de distintos tamaños. Y quizá debajo del fregadero o en el armario escobero tengas un rollo de bolsas de basura. Pero, ¿por qué no reutilizas las que ya tienes y le das una segunda vida?

En algún lugar de la casa, probablemente tengas una bolsa de bolsas. Es decir, una gran bolsa en la que almacenas muchas otras pequeñas de plástico que te dan en el supermercado, algunas de cartón, otras de tela y todas de distintos tamaños. Y quizá debajo del fregadero o en el armario escobero tengas un rollo de bolsas de basura. Pero, ¿por qué no reutilizas las que ya tienes y le das una segunda vida? Botes bonitos. Quizá gastes dinero en botes monísimos de cristal con tapa efecto madera para guardar las lentejas o los garbanzos mientras que tiras al contenedor de vidrio un montón de tarros de cristal. Pero... ¿y si los reutilizamos? Ahorrarás dinero y estaremos echando una mano al planeta.

Quizá gastes dinero en botes monísimos de cristal con tapa efecto madera para guardar las lentejas o los garbanzos mientras que tiras al contenedor de vidrio un montón de tarros de cristal. Pero... ¿y si los reutilizamos? Ahorrarás dinero y estaremos echando una mano al planeta. Toallitas. Las hay específicas para limpiar los muebles, para la cocina, para los suelos, que imitan papel higiénico y muchas más. Pero, ¿no vale solo con un trapo de cocina tradicional humedecido con agua? También es una alternativa más eco y barata.

Las hay específicas para limpiar los muebles, para la cocina, para los suelos, que imitan papel higiénico y muchas más. Pero, ¿no vale solo con un trapo de cocina tradicional humedecido con agua? También es una alternativa más eco y barata. Botellas de agua. Si tienes la suerte de vivir en una ciudad con agua potable de calidad, beber del agua del grifo es una opción saludable y que, además de pesadas compras de botellas y garradas, te ahorrará mucho dinero a final de año.