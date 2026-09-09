Recarga la impresora para la vuelta al cole y a la oficina con la tinta más barata: Action tira el precio

Septiembre es sinónimo de vuelta al cole y a la oficina. Dos nuevos hábitos que inevitablemente conllevan gastos y que se enmarcan dentro de la conocida cuesta del mes de septiembre: material escolar, ropa, libros, etcétera. El presupuesto se ha encarecido tanto en los últimos años que supera los 500 euros por niño, según datos de la Organización de Consumidores (OCU).

De ahí que ahorrar se convierta no en un deseo sino en una verdadera necesidad para la economía de muchas familias. Si recientemente te ofrecíamos algunos consejos para ahorrar en la vuelta al cole y te recopilábamos algunos artículos de papelería baratos, hoy te traemos una oferta más.

Si eres de los padres que teletrabaja en casa, que necesita imprimir cualquier documento o algunas tareas de los hijos, seguro que en algún momento necesitas reponer la tinta de la impresora. Un gasto importante que Action está dispuesto a paliar. Y es que la cadena holandesa lanza un paquete de tinta para impresora por solo 7,99 euros. En el pack vienen 2 cartuchos negros, 1 cian, 1 magenta y 1 amarillo, por lo que cada cartucho te sale a 1,60 euros la unidad, es decir, a menos de dos euros. Son aptos para varias impresoras EPSON y con ellos podrás imprimir texto nítido y colores vivos. "Con cinco cartuchos, tendrás todo lo que necesitas para la impresión diaria, en casa o en la oficina", expresan. Puedes encontrar el artículo en su web por 'Cartuchos de tinta Ink & Print Epson 603'.

Tinta de impresora. / Action

Recuerda que reutilizar libros, comparar precios, aprovechar las rebajas, revisa antes de comprar, priorizar la marca blanca o comprar lo imprescindible son algunos de los consejos para ahorrar siempre en la vuelta al cole.

¿Por qué Action vende tan barato?

En Action puedes encontrar casi de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. Y casi siempre muy barato en sintonía con su eslogan 'Pequeños precios y grandes sonrisas', pero: ¿cómo lo hacen?. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠", explican. "Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan.