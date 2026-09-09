Olvídate de las manchas en el mantel: la solución del Leroy Merlin, rebajada casi a mitad de precio
Protege tu mesa con estilo y diseño sin gastarte un dineral
De algodón, de lino, de poliéster, resinado, impermeable, estampado, liso, multicolor... si en la variedad está el gusto, Leroy Merlin los tiene todos en su amplio catálogo de manteles antimanchas. Y pese a su diversidad, todos ellos reúnen una característica común: su precio rebajado.
Leroy Merlin continúa publicando un sinfín de oportunidades en su sección de 'Ofertas y folletos' y en concreto en su 'Outlet & Flash' con descuentos de hasta el 65% de descuento. La cadena francesa especialista en bricolaje y decoración posee numerosos manteles antimanchas para decir adiós a los lavados infinitos de los sufridos manteles de tela o a los olores de los hules.
Con una combinación de materiales, puedes proteger tu mesa con estilo y diseño con manteles antimanchas versátiles de distintos materiales y tamaños.
Así por ejemplo tienes manteles con tratamiento antimanchas de algodón y poliéster de alta calidad, resistentes al desgaste y perfectos para uso interior y exterior con unas medidas de 140 centímetros de ancho y 200 centímetros de largo como el modelo Azor por solo 15 euros tras aplicar un descuento de casi un 42% de descuento.
No obstante, hay manteles de calidad superior que ofrecen un mayor descuento, como el Panamá Primavera multicolor con un 51% de descuento, es decir, por apenas 22 euros cuando su precio original era de casi 45 euros.
En la web del Leroy puedes trastear con las dimensiones que necesites y elegir el estampado que mejor se adapte a la mesa donde lo vas a colocar en tus próximas quedadas.
Recuerda que, para alargar su vida útil, muchos de ellos no se pueden planchar y no se pueden lavar a más de 30 grados. Todos los productos vendidos por Leroy Merlin y por otros vendedores tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.
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