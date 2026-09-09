Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISA en Castilla y León: excelencia educativaSanidad en Zamora: el consultorio de Manzanal de Arriba, dos años sin internetFuego en la planta de tratamiento de Roales: carencias del corredorZamora CF y Óscar Cano
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor más potente y barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor que garantiza los mejores resultados de planchado: está disponible por menos de 25 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor que garantiza los mejores resultados de planchado: está disponible por menos de 25 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a quienes busquen alcanzar un planchado perfecto. La cadena alemana ha puesto a la venta el cepillo de vapor SILVERCREST, un artículo que destaca por su funcionalidad, potencia y un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está diseñado con una suela de revestimiento antiadherente que evitará arrugas difíciles de planchar o quemaduras que deterioren por completo la prenda.

Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad. La plancha cuenta con función 4 en 1 para planchar, vaporizar, cepillar y quitar pelusa. Un compendio de características que harán que alisar la ropa sea un auténtico juego de niños.

La plancha no solo destaca por su funcionalidad, también por su seguridad. El aparato cuenta con un control continuo de temperatura y botón de golpe de vapor que evitará posibles sobrecalentamientos. Además, tiene un soporte integrado para pausas de planchado, así como un práctico ojal para colgar y mantener el artículo en un lugar seguro.

La plancha incluye un depósito de agua extraíble de aproximadamentemililitrostros, vaso de llenado y accesorio de cepillo extraíble. En tan solo 60 segundos, esta plancha solucionará montañas de coladas que necesitan un urgente alisado.

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 14,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes acudirán a por esta plancha que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Querella vecinal contra el Ayuntamiento de Benavente por las obras de una clínica en El Ferial
  2. Detenido en Zamora con medio kilo de hachís
  3. El mejor bosque de España está en Castilla y León, a tan solo dos horas de Zamora: 'La ruta más bonita para hacer en otoño
  4. Guía rápida sobre la experiencia estrella de Fromago en Zamora: ubicación, precio y consejos sobre las galerías del queso
  5. La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años
  6. La Diputación de Zamora asume a los bomberos, servicio que será gratuito para los ayuntamientos
  7. El fuego en Zaresa evidencia las carencias del corredor de Roales: el Ayuntamiento reclama tres bocas de incendios
  8. Rehabilitar antiguos cuarteles de la Guardia Civil: una opción para paliar el problema de la vivienda en pueblos de Zamora

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

Familias y niños retoman la rutina en Zamora: así ha sido la vuelta al cole en la capital

Familias y niños retoman la rutina en Zamora: así ha sido la vuelta al cole en la capital

VÍDEO | Visita del delegado territorial al colegio Arias Gonzalo

Familias y niños retoman la rutina en Zamora: así ha sido la vuelta al cole en la capital

Familias y niños retoman la rutina en Zamora: así ha sido la vuelta al cole en la capital

DIRECTO | Los noruegos madrugan para el último adiós a Harald V

DIRECTO | Los noruegos madrugan para el último adiós a Harald V

Atropello de un hombre de unos 70 años en la avenida Federico Silva de Benavente

Atropello de un hombre de unos 70 años en la avenida Federico Silva de Benavente

Amazon rebaja a precio mínimo estas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)

Amazon rebaja a precio mínimo estas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)

En busca de una mayor cohesión

En busca de una mayor cohesión
Tracking Pixel Contents