Cómo ahorrar dinero aunque ganes poco: cinco consejos de un aprendiz financiero

"Hay 5 hábitos prácticos para ahorrar sin importar cuánto ganas". Así de taxativo se muestra el Aprendiz Financiero de Youtube, una cuenta que acumula 1,66 millones de seguidores gestionada por Kamil y Leticia. En este canal comparten sus mejores consejos y estrategias para vivir una vida plena: motivación, finanzas personales, cómo ganar más dinero, crecer personalmente, organizarse y mejorar la productividad.

"Creemos que las finanzas personales y el desarrollo personal son bases fundamentales para alcanzar el éxito. En este canal de Youtube desarrollamos los temas que publicamos en nuestro blog de finanzas personales y desarrollo personal, Aprendiz Financiero", explican.

En uno de sus vídeos, con medio millón de visualizaciones, dan a conocer a través de un vídeo de animación protagonizado por dos camareros, cinco hábitos prácticos para ahorrar dinero, como llevar un control del gasto o fijar metas de ahorro. Estos son los cinco consejos para ahorrar dinero que un camarero "ahorrador" le da al otro compañro:

Hábito 1 para ahorrar: establece tu meta de ahorro

Fijar un objetivo, por ejemplo: comprar una moto. "Lo esencial para poder ahorrar es tener una meta que realmente te inspire", expresa el trabajador.

Hábito 2 para ahorrar: págate a ti mismo primero

Sin embargo, no basta con tener una meta. Retirar una parte del dinero nada más cobrar es una de las recomendaciones clave para no gastar ese dinero. Este hábito permite ahorrar de manera constante y predecible.

Hábito 3 para ahorrar: reduce gastos innecesarios

Si eres de los que no lleva ningún registro de tus gastos, bienvenido, no te preocupes. La mayoría de los mortales no lo realiza, pero quienes sí lo hacen tienen un mayor control y pueden corregir de forma más fácil los hábitos "dañinos". El vídeo pone como ejemplo el registro de todo lo que gastaba el camarero al mes en cigarrillos, por lo que dejó de fumar.

Hábito 4 para ahorrar: deja hábitos financieros dañinos

"Comencé a reparar computadoras en mi tiempo libre Con el ahorro de los primeros meses, compré algunas herramientas necesarias. Luego, ofrecí mis servicios en las redes sociales, y esto me generó ingresos adicionales. De hecho, ahora estoy considerando abrir un pequeño taller y dedicarme 100% a eso", le explica un camarero a otro.

Hábito 5 para ahorrar: busca aumentar tus ingresos

Intenta sacar rentabilidad del dinero que vayas ahorrando, no lo tengas "parado". Asimismo, desde el canal recomiendan leer el libro 'Hábitos atómicos'' para mejorar finanzas.