Trucos caseros para eliminar manchas de bolígrafo y rotulador de la ropa
Muy común en la ropa del cole
Desde que comienza el curso escolar en septiembre hasta que termina en junio los niños y la vestimenta con la que acuden al colegio están expuestos a muchos tipos de suciedad y manchas. Aunque vistan uniforme o babi para evitar manchar su ropa, conviene mantenerlos en buen estado para que duren mucho más tiempo.
Los niños utilizan bolígrafos y rotuladores a diario, y es muy fácil que se manchen con ellos con el transcurso de la jornada. En plena fase de aprendizaje y descubrimiento, es normal que tengan un descuido o que incluso expresen su creatividad sobre la ropa. Pero no temas, porque La Ordenatriz trae estos remedios caseros para conseguir eliminar las manchas de bolígrafo y rotulador.
Esta influencer del mundo de la limpieza y el orden acumula más de 1,7 millones de seguidores en Instagram (@la_ordenatriz). Sus trucos caseros ayudan a miles de personas a enfrentarse a las manchas más difíciles, y la mayoría de las ocasiones utilizando productos del día a día y poco nocivos para el medioambiente.
Tres trucos eficaces para eliminar las manchas de tinta
El primer truco para eliminar una mancha de bolígrafo o rotulador es utilizar laca para el pelo. Rocía la mancha en abundancia y lava la prenda de ropa al momento. Verás lo fácil que sale la suciedad.
Otra alternativa casera para eliminar manchas de tinta es el alcohol para heridas. Aplica alcohol de 96 grados sobre la zona deseada y deja actuar durante dos horas. Acto seguido, lava la ropa en la lavadora.
Por último, puedes utilizar leche entera para elimnar manchas de tinta. Caliéntala a 40 grados y viértela en abundancia sobre la mancha. Deja actuar ocho horas y lava la prenda después.
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