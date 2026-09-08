Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini sartén de aluminio más barata del mercado: ideal para freír de forma saludable y con poca grasa
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar los amantes de la comida saludable. Se trata de la mini sartén SILVERCREST, un artículo que destaca por sus excelentes propiedades antiadherentes, resistencia y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este sartén es su diseño con revestimiento antiadherente para el uso diario. Gracias a esta característica, evita que la comida se pegue, permite freír con poca grasa y simplifica el posterior proceso de limpieza.
La mini sartén incluye un mango de plástico que ofrece un manejo cómodo y seguro. Además, es apto para todo tipo de cocinas, excepto la de inducción, lo que hace que este artículo sea uno de los más versátiles del mercado.
Alta demanda
Esta mini sartén reúne las carcaterísticas necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar. Por tan solo 3,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
Fuente: La Nueva España
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