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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la impresora de bolsillo más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa redonda más potente y barata del mercado: disponible por menos de 35 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su sección de tecnología con una oferta pensada para los consumidores más organizados. Se trata de la miniimpresora de bolsillo SILVERCREST , un dispositivo portátil que permite imprimir desde el móvil sin necesidad de tinta.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta miniimpresora es que permite imprimir en cualquier momento y lugar directamente desde el teléfono móvil. Solo es necesario conectarla mediante Bluetooth a la aplicación gratuita compatible con dispositivos Android e iOS.

El artículo está pensado para imprimir fotografías, etiquetas, pegatinas, documentos, plantillas, pancartas o apuntes, convirtiéndose en un complemento ideal para personalizar agendas, cuadernos, "bullet journals" o proyectos de manualidades.

Además, utiliza un sistema de impresión térmica, por lo que no necesita cartuchos de tinta y realiza impresiones en blanco y negro de manera sencilla y rápida.

La miniimpresora incluye un rollo de papel de 7,8 metros, listo para utilizar desde el primer momento, y también es compatible con otros rollos de papel de características similares. Otro de sus puntos fuertes es su batería recargable, que permite utilizarla sin cables y transportarla cómodamente para imprimir en cualquier parte.

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Alta demanda

La combinación de funcionalidad, buenos resultados y un precio imbatible de tan solo 29,99 euros hacen prever que esta miniimpresora será uno de los productos tecnológicos más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

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