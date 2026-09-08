Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la impresora de bolsillo más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su sección de tecnología con una oferta pensada para los consumidores más organizados. Se trata de la miniimpresora de bolsillo SILVERCREST , un dispositivo portátil que permite imprimir desde el móvil sin necesidad de tinta.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta miniimpresora es que permite imprimir en cualquier momento y lugar directamente desde el teléfono móvil. Solo es necesario conectarla mediante Bluetooth a la aplicación gratuita compatible con dispositivos Android e iOS.
El artículo está pensado para imprimir fotografías, etiquetas, pegatinas, documentos, plantillas, pancartas o apuntes, convirtiéndose en un complemento ideal para personalizar agendas, cuadernos, "bullet journals" o proyectos de manualidades.
Además, utiliza un sistema de impresión térmica, por lo que no necesita cartuchos de tinta y realiza impresiones en blanco y negro de manera sencilla y rápida.
La miniimpresora incluye un rollo de papel de 7,8 metros, listo para utilizar desde el primer momento, y también es compatible con otros rollos de papel de características similares. Otro de sus puntos fuertes es su batería recargable, que permite utilizarla sin cables y transportarla cómodamente para imprimir en cualquier parte.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, buenos resultados y un precio imbatible de tan solo 29,99 euros hacen prever que esta miniimpresora será uno de los productos tecnológicos más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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