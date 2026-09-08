Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa redonda más potente y barata del mercado: disponible por menos de 35 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre. Se trata de la barbacoa redonda GRILLMEISTER, un artículo que destaca por su versatilidad, potencia y un precio imbatible.

Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es su tapa con salida de aire regulable para controlar la temperatura interna, ajustar la cantidad de oxígeno que llega a las brasas y regular el humo. Otro de sus puntos fuertes es la seguridad. El artículo dispone de un cuenco de fuego con abertura de ventilación que permite controlar la intensidad de las llamas y optimizar la temperatura de cocción. Además, incluye un recipiente para cenizas que protege el césped o la terraza de posibles fuegos que puedan desembocar en una auténtica desgracia.

La parrilla dispone de un diámetro aproximado de 34 centímetros, una longitud suficiente para cocinar varios alimentos simultáneamente. ¿Y lo mejor? Puede transportarse cómodamente a cualquier parte gracias a su diseño con ruedas aptas para el jardín.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

¿Cuánto cuesta?

La combinación de funcionalidad, fácil transporte y un precio de tan solo 34,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta barbacoa redonda que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España