Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tensiómetro más barato del mercado: disponible por menos de 25 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de salud y bienestar con el lanzamiento de una oferta que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. Se trata del tensiómetro de brazo, un artículo que combina precisión y control a precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este aparato es su manguito universal, apto para contornos de brazo de 22 a 42 centímetros, además de un sistema que verifica si está correctamente colocado para obtener mediciones más precisas.
El dispositivo incorpora una pantalla XL retroiluminada, que hace que la lectura sea más legible, e incluye un indicador de riesgo con una escala de colores para interpretar fácilmente los valores de la presión arterial.
También dispone de un detector de latidos irregulares, una función que alerta al usuario ante posibles arritmias o extrasístoles durante la medición.
Otro de sus puntos fuertes es que ofrece dos memorias independientes con capacidad para 120 registros cada una, además de calcular el promedio de las mediciones almacenadas y de los valores obtenidos por la mañana y por la noche durante los últimos siete días.
El tensiómetro puede utilizarse de forma independiente, aunque también registra los datos a través de la aplicación gratuita "HealthForYou", que permite registrar y consultar las mediciones desde el teléfono móvil. El producto incluye pilas, una cartilla para anotar la presión arterial y una práctica bolsa de transporte.
Alta demanda
Este tensiómetro reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos más demandados de Lidl. Por tan solo 21,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados de la cadena alemana formadas por clientes ansiosos por conseguir este aparato medidor. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
Fuente: La Nueva España
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