Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el casco de ciclismo infantil más seguro y barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de deporte con una nueva promoción pensada para que los más pequeños disfruten del ciclismo con las mejores garantías. Se trata del casco infantil CRIVIT, un artículo que destaca por su alta resistencia, protección contra impactos y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su seguridad. El casco es extremadamente ligero, lo que aporta alta estabilidad y comodidad durante su uso. Además, está fabricado en policarbonato para ofrecer máxima protección ante posibles impactos.
La visibilidad es otro de sus puntos fuertes. En la parte trasera está instalada una luz con 3 niveles de iluminación (luz continua, modo intermitente, luz de marcha), así como elementos decorativos reflectantes en el casco y en las correas para una mejor identificación en la oscuridad.
Con 12 canales para una óptima circulación del aire, el casco dispone de gran resistencia al calor gracias a la moderna construcción Inmold. Además, la carcasa interior cuenta con un sistema EPS altamente absorbente que garantiza un ambiente fresco en el interior.
Máximo confort
El casco cuenta con un sistema de regulación de tamaño con una sola mano. Gracias al dial giratorio, el pequeño podrá ajustarlo fácilmente al contorno de su cabeza. Además, incorpora una almohadilla para la barbilla que aporta mayor comodidad mientras disfruta del ciclismo.
Alta demanda
La combinación de protección contra impactos, gran comodidad y un precio de tan solo 14,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todas las familias tendrán un mismo objetivo: conseguir este casco infantil de ciclismo que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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