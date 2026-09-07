Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza de Vileda más barato del mercado: separa al 100% el agua limpia de la suciadeco

Si estás pensando en cambiar tu fregona de toda la vida, en Lidl tienen el revolucionario set de limpieza de Vileda más barato del mercado que consigue separar al 100% el agua sucia de la limpia. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del set de limpieza H2PrO Spin Mop de Vileda, un innovador set compuesto por un cubo con sistema de dos depósitos, una fregona Spin Mop con palo telescópico y un cabezal de microfibra triangular. Tiene un escurridor potente para una regulación óptima de la humedad y consigue la separación del 100% entre agua limpia y sucia con un sistema de dos depósitos. Asimismo, ofrece una limpieza higiénica exclusivamente con agua limpia.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Más barato

Pero volviendo al set de limpieza, su precio original era de 42,99 euros, pero en Lidl está más barato, solo 39,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España