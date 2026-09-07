Qué infusión tomar según el momento del día, tus necesidades y tu estado de ánimo

Las infusiones no hacen milagros, pero pueden acompañar muy bien distintos momentos del día. Algunas ayudan a empezar la mañana con sensación de energía, otras encajan mejor después de comer y algunas son casi un ritual para bajar el ritmo antes de dormir. La clave está en elegirlas según lo que se necesita: activar, digerir, relajarse, entrar en calor o simplemente darse una pausa.

Por la mañana, si lo que se busca es despertar sin recurrir siempre al café, pueden funcionar bien el té verde, el té negro o el mate, porque aportan un punto estimulante. El té verde suele ser más suave, mientras que el té negro resulta más intenso. Son buenas opciones para arrancar el día, pero conviene evitarlas a última hora si afectan al sueño.

A media mañana, cuando aparece el cansancio o la necesidad de parar un momento, una infusión de jengibre y limón puede resultar muy agradable. Tiene un sabor fresco, algo picante, y da sensación de ligereza. También puede ser una buena elección en días fríos o cuando se busca algo con más carácter que una simple manzanilla.

Después de comer, las protagonistas suelen ser las infusiones digestivas. La manzanilla es el clásico de toda la vida, suave y cómoda. La menta poleo deja una sensación fresca y ligera. El hinojo puede ser útil cuando hay sensación de hinchazón, y el anís sigue siendo una de las opciones más tradicionales tras comidas copiosas.

Si el día está siendo estresante, una buena elección puede ser la tila, la melisa o la lavanda. Son infusiones asociadas al descanso y a la calma, perfectas para una pausa por la tarde, cuando se necesita bajar revoluciones sin quedarse completamente adormilado.

Guía rápida Para empezar el día: té verde, té negro o mate.

té verde, té negro o mate. Para media mañana: jengibre con limón, rooibos o infusión de cítricos.

jengibre con limón, rooibos o infusión de cítricos. Después de comer: manzanilla, menta poleo, anís o hinojo.

manzanilla, menta poleo, anís o hinojo. Para la hinchazón: hinojo, anís o menta.

hinojo, anís o menta. Para una tarde de estrés: tila, melisa o lavanda.

tila, melisa o lavanda. Para entrar en calor: jengibre, canela o regaliz.

jengibre, canela o regaliz. Para antes de dormir: manzanilla, melisa, pasiflora o valeriana.

manzanilla, melisa, pasiflora o valeriana. Si quieres algo sin teína: rooibos, manzanilla, frutas, tila o menta.

rooibos, manzanilla, frutas, tila o menta. Si necesitas concentrarte: té verde o té negro, mejor por la mañana.

té verde o té negro, mejor por la mañana. Si buscas calma emocional: lavanda, melisa o manzanilla.

Por la noche para dormir

Para la noche, lo mejor es evitar infusiones con teína. En ese momento encajan mejor la manzanilla, la tila, la melisa, la pasiflora o la valeriana. La valeriana suele reservarse para momentos de más nerviosismo o dificultad para conciliar el sueño, aunque no conviene abusar ni mezclarla con medicación sedante sin consultar antes.

También se puede elegir la infusión según el estado de ánimo. Si estás apagado, una de jengibre, té verde o cítricos puede aportar sensación de energía. Si estás nervioso, mejor melisa, tila o lavanda. Si estás pesado después de comer, menta, anís o hinojo. Y si lo que necesitas es simplemente un momento de cuidado, una manzanilla con miel o una infusión suave de frutas puede funcionar casi como un pequeño descanso emocional.

Algunas plantas no son recomendables durante el embarazo, en personas con determinadas enfermedades o si se toman medicamentos. Por eso, si hay dudas, tratamientos médicos o problemas de salud, lo prudente es consultar con un profesional.