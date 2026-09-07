Cómo evitar que la vuelta al cole ponga en peligro tus planes para Navidad

Septiembre llega con una cuesta especialmente empinada para muchas familias: "Me río yo de la cuesta de enero", dicen muchos padres ante los gastos que se suman con motivo de la vuelta al cole: los libros, el material escolar, la ropa, el calzado, las actividades extraescolares y, en muchos casos, comedor o transporte. La clave para que el bolsillo no se resienta más de la cuenta está en anticiparse y no comprar por impulso porque antes de que te quieras dar cuenta... llega Navidad.

Cuando las familias todavía están pagando libros, mochilas, ropa, calzado, comedor o actividades extraescolares, diciembre parece lejos. Pero precisamente por eso, empezar ahora puede evitar que las fiestas lleguen como otro golpe al bolsillo. La clave está en no esperar a diciembre. Si se deja todo para las últimas semanas, los regalos, comidas, cenas, viajes, lotería y compras navideñas se acumulan de golpe. En cambio, si se reparte el gasto desde septiembre, el esfuerzo es mucho más llevadero.

Un truco sencillo consiste en crear una hucha de Navidad justo después de organizar la vuelta al cole. No hace falta empezar con grandes cantidades. Guardar 10, 15 o 20 euros a la semana puede parecer poco, pero en tres meses permite llegar a diciembre con un colchón. Si se puede apartar algo más después de cobrar, mejor; si no, lo importante es la constancia.

También ayuda hacer una lista temprana de gastos navideños. No solo regalos: también comida, desplazamientos, amigo invisible, ropa para los niños, lotería, decoración, actividades o posibles cenas fuera. Ponerlo por escrito evita esa sensación de “no era para tanto” que luego acaba en una suma considerable.

La primera norma

Con la vuelta al cole, el primer ahorro está en no comprar de más. Antes de gastar, conviene revisar qué material sirve del curso anterior, reutilizar mochilas y estuches si están en buen estado, comparar libros, buscar segunda mano y no renovar toda la ropa de golpe. Cada euro que no se va en septiembre puede reservarse para diciembre.

Atlas

Otra fórmula práctica es aplicar la regla del uno entra, uno espera. Si en septiembre hay que afrontar muchos pagos escolares, se evita comprar decoración, regalos o caprichos navideños hasta tener cubierto lo básico. Pero, al mismo tiempo, se puede ir adelantando aquello que ya se sabe que hará falta y aparece bien de precio: algún regalo claro, productos no perecederos o detalles que no dependan de tallas ni modas.

Consejos rápidos Abre una hucha o cuenta separada para Navidad.

para Navidad. Guarda una cantidad fija cada semana desde septiembre.

Haz una lista realista de gastos navideños: regalos, comida, viajes, lotería y extras.

Reutiliza material escolar para no gastar de más en la vuelta al cole.

No compres toda la ropa de los niños de golpe si no es imprescindible.

Adelanta regalos solo si son seguros y están bien de precio.

Evita financiar compras navideñas si puedes pagarlas poco a poco antes.

Fija un presupuesto máximo y respétalo.

Aprovecha septiembre y octubre para comparar sin prisas.

Recuerda que no todo lo navideño tiene que ser comprado: también cuentan planes sencillos, detalles caseros y tiempo compartido.

También conviene fijar un presupuesto cerrado para Navidad antes de que llegue la publicidad fuerte. Si se decide que el límite son 300, 400 o 500 euros, esa cifra manda. No los escaparates, no las ofertas, no el “ya que estamos”. La Navidad no debería pagarse durante medio año siguiente.