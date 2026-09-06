El truco del guante de goma para quitar pelos donde la aspiradora no llega

Hay pelos que parecen pegados a la casa. Se quedan en el sofá, en los cojines, en la alfombra, en la manta del perro, en la ropa oscura o incluso en las esquinas del coche. Pasas la aspiradora, sacudes, cepillas… y ahí siguen. Para esos casos hay un truco raro, barato y sorprendentemente eficaz: usar un guante de goma de los de fregar.

El secreto está en la fricción. Al pasar la mano enguantada por una superficie de tela, los pelos se agrupan y forman pequeñas bolas fáciles de recoger. Funciona especialmente bien con pelos de perro o gato, pelusas finas y restos que se quedan incrustados en tapicerías donde un paño normal apenas hace nada.

La forma de hacerlo es muy sencilla. Basta con ponerse el guante, humedecerlo ligeramente —solo un poco, no empapado— y pasarlo por el sofá, la alfombra o la prenda con movimientos cortos y firmes. En pocos segundos, los pelos empiezan a juntarse. Después se retiran con la mano, con papel o directamente con la aspiradora.

Cómo hacerlo Ponte un guante de goma limpio. Humedece ligeramente la palma y los dedos. Pasa la mano por la tela con movimientos cortos. Insiste en las zonas donde haya más pelos. Recoge las bolas de pelo que se vayan formando. Termina con una pasada rápida de aspiradora si hace falta. Aclara el guante y déjalo secar.

Es un truco útil porque no requiere comprar rodillos adhesivos ni productos especiales. Además, sirve para zonas amplias, como sofás y alfombras, y también para rincones más concretos: laterales de cojines, respaldos, mantas, asientos del coche o camas de mascotas.

Prueba primero

Eso sí, conviene probar primero en una zona poco visible si la tela es delicada. No es recomendable frotar con fuerza sobre terciopelo, seda, tejidos muy finos o materiales que puedan marcarse con la humedad. Y el guante debe estar limpio: no tiene sentido usar el mismo con el que se ha fregado con lejía o desengrasante.

R. G.

Es uno de esos trucos que parecen demasiado simples para funcionar... pero funcionan.