Puede que lo estés haciendo mal: así tienes que lavar la camiseta de tu equipo favorito después de un día de partido

Comprarte la camiseta de tu equipo favorito puede ser la mejor decisión de la temporada, pero es muy importante saber mantenerlas en buenas condiciones para que los productos químicos, el sudor u otros factores no estropeen la tela o la propia prenda.

Por eso, hay una serie de requisitos que debes cumplir cuando te dispongas a lavarla después de un partido:

Lo primero que debes hacer es lavarla siempre al revés, ya que de esta manera prevendrás que los productos químicos tengan un contacto demasiado directo con la tela. Dale la vuelta a la camiseta antes de meterla a la lavadora o, incluso, a un balde para lavarla a mano. Esto protege los números, parches y logos del roce.

Si optas por lavar a mano la prenda, utiliza siempre agua fría y un ciclo suave. Lava siempre tu camiseta con agua fría o, como máximo, a 30°C. El agua caliente degrada el poliéster, debilita los adhesivos de los estampados y puede degradar los colores de la prenda. Con el mismo objetivo, recuerda no usar nunca suavizante y para quitar sudor y mugre utilizar un detergente líquido suave. El suavizante obstruye las fibras transpirables del poliéster, impidiendo que la camiseta expulse el sudor en el futuro y dejando fijados los malos olores, con lo que estarás acortando la vida útil de tu equipación.

Recuerda que si tu prenda se ha manchado de césped o barro, deberás lavarla al instante y no esperar a meterlo en la lavadora. Si no formas parte de la afición sino del equipo, la hierba y el barro se pueden incrustar en tus prendas, así que deberás aclarar inmediatamente con agua fría la tela para poder disponer de ella cuando quieras sin tener que lavarla varias veces. Puedes aplicar un poco de jabón líquido sobre la mancha y frotar suavemente con los dedos antes de lavar.

Para terminar, recuerda no usar nunca la secadora, ya que el calor derretirá o agrietará los estampados. Cuelga la camiseta a la sombra para que se seque al aire libre, a ser posible. Pero recuerda siempre evitar la exposición directa al sol para que el color de la prenda no se apague.