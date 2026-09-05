Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de peinado infantil que enamorará a los más pequeños del hogar: está disponible por menos de 25 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para los más pequeños de la casa. Se trata del set de peinado Dyson por solo 24,99 euros, un juguete inspirado en los populares dispositivos de la marca que permite a los niños recrear sesiones de peluquería de forma segura y divertida.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este juguete es su diseño inspirado en los conocidos dispositivos Dyson, con un aspecto muy similar al de los modelos originales para ofrecer una experiencia de juego mucho más realista.
Los clientes podrán elegir entre el Corrale Styling Set, que incluye una plancha de pelo de juguete, un cepillo y un peine desenredante, o el Supersonic Styling Set, compuesto por un secador de pelo con boquilla, difusor, cepillo y peine.
Ambos modelos incorporan efectos de luz y sonidos realistas, mientras que el secador también genera flujo de aire, todo ello sin producir calor, para que los niños puedan jugar con total seguridad. Pensado para pequeños a partir de tres años, este set permite recrear un salón de peluquería en casa y fomentar el juego simbólico. Las pilas necesarias para su funcionamiento no están incluidas.
Alta demanda
Su parecido con los populares productos de Dyson, sus efectos de luz y sonido y un precio de 24,99 euros hacen prever que este set de peinado infantil será uno de los juguetes más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra tu set ya mismo.
Fuente: La Nueva España
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