Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel de fibra de vidrio más potente del mercado: garantiza gran fuerza de impacto y control total sobre la bola
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de deporte con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a todos sus clientes. La protagonista de este nuevo "best seller" es la pala de pádel con fibra de vidrio, un artículo que destaca por su potencia y resistencia a precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su diseño en forma de lágrima. Gracias a esta estructura la pala ofrece un equilibrio compensado, garantizando gran control sobre el golpe tanto en ataque como en defensa.
La transmisión directa de la fuerza es otro de sus puntos fuertes. La pala dispone de gran fuerza de impacto gracias a su fibra de vidrio. Esto se traduce en una velocidad impresionante de la pelota sin renunciar al manejo de la pala.
El punto dulce central y la sujeción segura son la combinación perfecta para golpear la bola de forma precisa, cómoda y segura. La pala dispone de una correa de seguridad para la muñeca que garantiza máxima protección, incluso en los golpes más intensos.
Fuente: La Nueva España
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