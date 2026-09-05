Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente picadora de carne de mano más barata del mercado: también apta para verduras, hierbas, cebollas o frutos secos

¿Te gusta cocinar? Si es tu caso, no puedes pasar por alto esta oferta de Lidl, que te ofrece una potente picadora eléctrica 260 W con la que podrás elaborar todo tipo de recetas.

Esta picadora eléctrica es perfecto para verduras, hierbas, cebollas, frutos secos, etc. Cuenta con 2 niveles de velocidad. Incluye disco emulsionador para montar nata y es adecuado para picar hielo (Ice Crush).

Cuenta con 2 cuchillas y su manejo no puede ser más sencillo, ya que puedes hacerlo con una sola mano. Cuenta con inserto de cuchilla extraíble de acero inoxidable para una fácil limpieza y base antideslizante extraíble – también utilizable como tapa.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero, volviendo a la potente picadora eléctrica 260 W, la puedes conseguir por tan solo 6,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España