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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa

Fácil de usar: ya viene enhebrada y con la bobina puesta, por lo que tanto principiantes como profesionales pueden empezar a trabajar con facilidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa

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Daniel Cid

Un pantalón que se rompe por un lado, un parche que hay que colocar o, simplemente, darle un giro a nuestra prenda favorita con algún añadido... Y es que una máquina de coser es una herramienta fundamental para una casa. Por ello, ahora debes correr a Lidl para conseguir la máquina de coser de mano de la popular marca Singer que podrás llevar a todas partes.

La máquina de coser manual SINGER® es compacta, ligera, portátil, potente y es ideal para reparaciones rápidas en casa. También es una compañera ideal para los viajes, ya que su tamaño compacto cabe en cualquier bolso. Fácil de usar: ya viene enhebrada y con la bobina puesta, por lo que tanto principiantes como profesionales pueden empezar a trabajar con facilidad. Adecuada para todo tipo de trabajos manuales y reparaciones en prendas de tela vaquera, lana, tejidos, dobladillos de pantalones, cortinas, desgarros, etc. Con ella puede coser incluso cortinas colgadas.

Conseguirás una costura recta con solo pulsar un botón. Funciona con 4 pilas AA o un adaptador de corriente de 6 V CC (ninguno de los dos está incluido en el envío).

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero, volviendo con la máquina de coser de mano de Singer, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 11,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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