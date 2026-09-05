Cómo evitar gastos descabellados en la vuelta al cole de septiembre: "Me río yo de la cuesta de enero"

Septiembre llega con una cuesta especialmente empinada para muchas familias: "Me río yo de la cuesta de enero", dicen muchos padres ante los gastos que se suman con motivo de la vuelta al cole: los libros, el material escolar, la ropa, el calzado, las actividades extraescolares y, en muchos casos, comedor o transporte. La clave para que el bolsillo no se resienta más de la cuenta está en anticiparse y no comprar por impulso.

El primer paso es hacer inventario en casa. Antes de entrar en una papelería o llenar un carrito online, conviene revisar mochilas, estuches, carpetas, reglas, pinturas, bolígrafos, chándales y zapatillas del curso anterior. Muchas veces hay material que puede seguir usándose y prendas que todavía aguantan unos meses más.

También ayuda separar lo urgente de lo que puede esperar. No todo tiene que comprarse antes del primer día de clase. Hay productos que los centros piden de inmediato, pero otros pueden adquirirse más adelante, cuando el profesor confirme exactamente qué se va a utilizar. Comprar de golpe “por si acaso” suele acabar en gasto duplicado o material olvidado en un cajón.

Consejos rápidos para ahorrar Revisa primero lo que ya tienes en casa.

No compres todo antes del primer día si no es necesario.

Compara precios de libros y material escolar.

Busca opciones de segunda mano, bancos de libros o intercambio entre familias.

Comprueba siempre el ISBN antes de comprar libros.

Fija un presupuesto máximo para cada bloque de gasto.

No renueves toda la ropa de golpe.

Aprovecha mochilas, estuches y carpetas si siguen en buen estado.

Evita compras por moda o capricho de última hora.

Revisa bien las actividades extraescolares antes de comprometerte todo el curso.

Compara entre librerías siempre

Con los libros, la comparación es imprescindible. Librerías, grandes superficies, bancos de libros, plataformas de segunda mano y familias conocidas pueden ofrecer diferencias importantes. Además, conviene comprobar bien la edición, el ISBN y el curso para evitar errores que luego obliguen a devolver o comprar otra vez.

Otro truco útil es fijar un presupuesto cerrado para cada apartado: libros, material, ropa, calzado y extras. Si se mezcla todo, es más fácil perder el control. En cambio, cuando se sabe cuánto se puede gastar en cada cosa, se toman mejores decisiones y se evita que un “ya que estamos” dispare la factura final.

Ropa escolar

La ropa escolar también puede convertirse en un agujero si se compra sin medida. No hace falta renovar todo el armario en septiembre. Lo razonable es cubrir lo imprescindible para arrancar el curso y dejar algunas compras para más adelante, cuando bajen las temperaturas o aparezcan necesidades reales.

En el caso de las actividades extraescolares, conviene evitar apuntar a los niños a demasiadas cosas desde el primer momento. Más actividades no siempre significan mejor organización ni más aprendizaje. A veces es preferible empezar con una o dos, comprobar horarios, cansancio y coste mensual, y después decidir.