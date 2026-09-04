No dejes que tu ropa vuelva a oler a humedad: lavadora secadora por poco más de 400 euros en Carrefour

En menos de una semana puedes tener en casa una lavadora secadora para que tu ropa no vuelva a oler a humedad este invierno. Y es que Carrefour se compromete a retirarte tu vieja lavadora y a instalarte tu nueva lavadora secadora en entre 5 y 7 días.

Y no solo te despedirás del desagradable olor a humedad, sino que también ganarás en comodidad. Y es que tener una lavadora secadora en casa siempre es un acierto porque no necesitarás dos máquinas (una lavadora y una secadora), sino que tendrás todo en una misma máquina, por lo que ahorrarás espacio.

Además de ahorrar dinero, ganarás tiempo. Y es que tener una lavadora secadora en casa te garantiza tener la ropa limpia y seca, lista para guardar en el armario, sin tener que tenderla y recogerla.

Si bien es una inversión, merece la pena pagar por un electrodoméstico así en ciudades con mucha humedad o muchos días de lluvia o frío intenso. Y más si están rebajadas como en el Carrefour.

Lavadora secadora. / Carrefour

La cadena de supermercados posee numerosos modelos de lavadora secadoras, muchas de ellas por menos de 500 euros. La más barata según su web es la EVVO Nova 8/6, cuyo precio ha sido rebajado de 610,90 euros a tan solo 429,90 euros. Es decir, por poco más de 400 euros puedes tener solucionada la colada para los meses fríos que restan del año.

Esta lavadora destaca por su eficiencia y tecnología para el cuidado completo de tu ropa. "Con una clasificación de eficiencia energética A, aporta un compromiso claro con el ahorro de energía y la protección ambiental", publicitan. Tiene una capacidad amplia de 8 kilogramos en lavado y 6 kilogramos en secado, ideal para familias que buscan rendimiento y practicidad sin sacrificar espacio.

Su motor E-Drive con tecnología Inverter ofrece un funcionamiento silencioso, eficiente y duradero. Entre sus funciones avanzadas destaca el Vapor Steam Wash, que esteriliza las prendas eliminando olores, gérmenes y arrugas, y la tecnología STAIN MASTER, que reduce eficazmente las manchas para conseguir resultados perfectos.

Además, la lavadora secadora incorpora una pantalla táctil para un manejo sencillo y cómodo, además de múltiples opciones de seguridad y limpieza de tambor que mantienen el equipo en óptimas condiciones por más tiempo. Sus dimensiones compactas de 85 x 60 x 48 cm facilitan su integración en cualquier espacio doméstico. La EVVO Nova 8/6 es ideal para quienes buscan una lavadora secadora moderna que combina tecnología avanzada, eficiencia energética y facilidad de uso para el cuidado profesional y cómodo de su ropa.