¿Cómo ahorrar 100 euros en casa? Los sencillos trucos que puedes aplicar

La cuesta de septiembre nos recuerda la importancia de ahorrar. Tener siempre un pequeño capital para temporadas de aumento del gasto como Navidad o para poder hacer frente a cualquier imprevisto, siempre es una buena opción. Aunque cada vez es más complicado ahorrar, aquí van unos pequeños trucos para arañar y guardar en la hucha algunos euros de más, en concreto, 100. Una meta quizá complicada pero plausible con solo modificar algunos hábitos cotidianos.

1. Reducir el importe de la factura de la luz

¿Sabrías decir qué tarifa de luz tienes contratada actualmente? ¿Sabrías decir si te cuesta más poner la lavadora durante el día que por la noche? Esos pequeños hábitos marcan la diferencia, pero lo importante es ser conscientes de cuánto estamos pagando y sobre todo por qué servicios. Llama a tu compañía y revisa la tarifa, así como la potencia contratada. Recuerda también utilizar los programas de bajo consumo de tus electrodomésticos y apagar esos "ladrones" que te roban energía y euros.

2. Utilizar mejor la calefacción y el aire acondicionado

Sin duda, calentar la casa en invierno o enfriarla en verano supone uno de los mayores gastos de la vivienda, y cada vez más con fenómenos extremos, como grandes olas de calor o masas de aire polar.

Para mejorar la climatización en invierno evita calentar habitaciones vacías. Y en verano aprovecha persianas, toldos, ventilación cruzada por la noche como remedios de toda la vida para refrescar la casa. Si tienes máquinas de aire acondicionado, recuerda mantener limpios los filtros de los equipos.

3. Planificar la compra del supermercado

Como ya te comentábamos en un artículo anterior, siempre suele haber cinco errores que hacen que gastemos más dinero en el supermercado sin darnos cuenta. Y este punto es bastante importante porque buena parte de nuestro salario lo tenemos que destinar a la alimentación con una cesta de la compra cada vez más cara. Ir al supermercado sin una lista de la compra, ir con hambre o no fijarse en el precio por kilo o litro suelen ser los fallos más comunes en los que nuestro ticket aumenta de importe.

4. Revisa suscripciones: ¿hace cuánto que no ves una peli en esa plataforma?

Quizá estés suscrito a plataformas de venta con envío premium que no amortizas o servicios que no aprovechas. Son gastos automáticos que no cancelamos en muchas ocasiones por olvido y por los que seguimos pagando todos los meses. Revisa tus movimientos bancarios y domiciliaciones y prioriza sus suscripciones.

5. Cuidado con los pequeños gastos diarios

¿Tomas café todos los días fuera de casa? ¿O siempre se te olvida la botella de agua? ¿O te entra hambre mientras estás trabajando y siempre tienes que salir a comprar algo de picoteo caro? Ten mayor previsión, no se trata de suprimir por completo estos pequeños caprichos, pero sí de moderar su gasto.

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