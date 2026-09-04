Action lanza la mesita de exterior con almacenaje ideal para guardar trastos por menos de 10 euros
Además de por su bajo precio, esta mesa auxiliar destaca por su doble función
A veces, lo barato puede salir muy caro, como ocurrió con este producto de Action. Sin embargo, en otras ocasiones no hace falta gastarse un dineral en ciertos artículos y aunque su precio sea bajo su calidad es buena. Es el caso de esta caja de almacenaje y mesa 2 en 1 de la marca Keter, marca de referencia de muebles de resina de diseño y de alta calidad ideales para crear espacios en tu casa, jardín o terraza.
Además de ser resistente a los rayos UVA y al agua, esta caja tiene una doble función. Por un lado, te puede servir como mesa para apoyar vasos, jarrones o revistas, por ejemplo. Y en su interior puedes guardar todo aquello que desees.
Como sugieren desde Action, puede ser útil para guardar mantas o cojines de tu terraza en esta práctica caja de almacenaje que también se puede utilizar como mesa auxiliar. "Solo tienes que dejarla al aire libre, ya que es resistente a la intemperie y a los rayos UV", recuerdan.
Es de color negro, está fabricado en polipropileno (pp), tiene forma cuadrada, es fácil de montar, se puede plegar y su precio es una ganga con la que podrás ahorrar para otras compras: solo cuesta 9,99 euros.
¿Qué es Action?
Cada semana, esta cadena holandesa estrena 150 nuevos productos y en sus estanterías almacén podemos encontrar 1.500 artículos por menos de 1 euro. Hay de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos", explican.
Además de los productos baratos, cada semana incluyen otros tantos en su sección de promoción. "Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano", expresan.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: alta calidad
- Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
- Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
- Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta
- El Ministerio toma medidas para evitar que la extinción de la presa Villalcampo caduque por segunda vez
- In memoriam: Barrera en el cielo para Casto
- El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: 'Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué
- GALERÍA | Los pueblos de Zamora también salen a la calle por Ceuta