Action lanza la mesita de exterior con almacenaje ideal para guardar trastos por menos de 10 euros

A veces, lo barato puede salir muy caro, como ocurrió con este producto de Action. Sin embargo, en otras ocasiones no hace falta gastarse un dineral en ciertos artículos y aunque su precio sea bajo su calidad es buena. Es el caso de esta caja de almacenaje y mesa 2 en 1 de la marca Keter, marca de referencia de muebles de resina de diseño y de alta calidad ideales para crear espacios en tu casa, jardín o terraza.

Además de ser resistente a los rayos UVA y al agua, esta caja tiene una doble función. Por un lado, te puede servir como mesa para apoyar vasos, jarrones o revistas, por ejemplo. Y en su interior puedes guardar todo aquello que desees.

Como sugieren desde Action, puede ser útil para guardar mantas o cojines de tu terraza en esta práctica caja de almacenaje que también se puede utilizar como mesa auxiliar. "Solo tienes que dejarla al aire libre, ya que es resistente a la intemperie y a los rayos UV", recuerdan.

Es de color negro, está fabricado en polipropileno (pp), tiene forma cuadrada, es fácil de montar, se puede plegar y su precio es una ganga con la que podrás ahorrar para otras compras: solo cuesta 9,99 euros.

Mesa con almacenaje. / Action

¿Qué es Action?

Cada semana, esta cadena holandesa estrena 150 nuevos productos y en sus estanterías almacén podemos encontrar 1.500 artículos por menos de 1 euro. Hay de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠", explican.

Además de los productos baratos, cada semana incluyen otros tantos en su sección de promoción. "Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan.