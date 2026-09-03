El truco que utilizan todas las familias para que las mochilas del curso pasado queden como nuevas: "Listas para volver al aula"
Conoce cuál es la vida útil de una mochila escolar y descubre los trucos para no tener que comprar una cada año
Las mochilas de los niños suelen acumular de todo: restos de comida, papeles, polvo e incluso juguetes que "cogen prestados" del aula. Para limpiarlas bien por dentro, tenemos el truco que utilizan muchas familias para dejarlas como nuevas una vez que termine el curso y escolar. Así estarán a punto para el curso que está a la vuelta de la esqina sin necesidad de tener que comprar una cada año.
Lo primero es vaciar completamente la mochila si no lo hiciste al terminar el curso, revisando todos los bolsillos y sacudiéndola para eliminar migas y suciedad suelta.
A continuación, pasa un aspirador pequeño o un cepillo para retirar el polvo acumulado en las costuras y rincones. Después, prepara una mezcla de agua templada con un poco de jabón neutro y, con una esponja o paño, limpia el interior con cuidado, prestando especial atención a las manchas.
Si hay zonas más sucias, puedes frotar suavemente sin empapar demasiado el tejido. En caso de olores, añadir unas gotas de vinagre ayuda a neutralizarlos.
CLAVES
- Vaciar y sacudir bien antes de limpiar
- Aspirar o cepillar el interior
- Usar agua templada y jabón suave
- No empapar en exceso
- Añadir vinagre para eliminar olores
- Secar abierta y al aire
- Evitar secadora o calor fuerte
El secado es fundamental
Una vez limpia, es fundamental dejar la mochila abierta y secando al aire, en un lugar ventilado, evitando el sol directo si es de colores o materiales delicados.
La vida útil de una mochila
¿Cuánto dura una mochila escolar? La vida útil de una mochila escolar suele estar entre 1 y 3 años, aunque puede variar bastante según el uso, la calidad y el cuidado que se le dé.
En el caso de mochilas utilizadas a diario, cargadas con libros y material, lo más habitual es que aguanten un curso completo en buen estado, llegando a dos o tres años si son resistentes y se cuidan bien. Sin embargo, factores como el peso excesivo, los tirones o el uso intensivo pueden acortar su duración.
Las mochilas de mayor calidad, con buenos materiales y refuerzos en costuras y cremalleras, suelen durar más tiempo, mientras que las más económicas pueden deteriorarse antes, especialmente en zonas clave como asas, cremalleras o base.
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