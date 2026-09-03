Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables de terraza más baratos del mercado: el respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones

La terraza o jardín de nuestra casa se ha convertido este verano en el lugar donde pasamos más tiempo de ocio. Y no es para menos, ya que hay que aprovechar del sol y el buen tiempo mientras se pueda.

Por ello, si quieres relajarte y disfrutar de verdad debes correr a Lidl para conseguir el juego de dos sillones de aluminio para jardín de aluminio.

Con el set de 2 sillas reclinables de aluminio de la serie »Toronto« de LIVARNO® inviertes en durabilidad, diseño moderno y el máximo confort para tu espacio exterior. El respaldo ergonómico y extralargo de las sillas "Toronto" ofrece un soporte óptimo para la cabeza y el cuello. El respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones diferentes, desde una postura erguida para comer hasta una cómoda posición reclinada para tomar el sol.

El corazón de la silla es la estructura de aluminio con recubrimiento en polvo. Es extremadamente resistente a la corrosión y mucho más ligera que los muebles de acero, lo que facilita el desplazamiento y el transporte de las sillas.

El asiento y el respaldo están hechos de un tejido de textilene robusto y transpirable y ofrecen un alto confort al sentarse gracias a un acolchado de espuma de 10 mm. El material es conocido por su rápido secado después de un chaparrón y su resistencia a los rayos UV contra la decoloración, incluso en días calurosos.

Sillas reclinables y plegables

Las sillas reclinables se pueden plegar y guardar en pocos pasos para ahorrar espacio. Las patas antideslizantes garantizan un soporte seguro y protegen el suelo.

Para la limpieza, solo necesitas agua y, si es necesario, un poco de jabón suave. El tejido de textilene y la estructura de aluminio son absolutamente fáciles de cuidar y resisten incluso un uso intensivo.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio de los sillones

Pero, volviendo al juego de dos sillones de aluminio para jardín de aluminio, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 99,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España