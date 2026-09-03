Cómo limpiar las setas para que estén perfectas antes de cocinar

Las setas tienen algo especial: llegan a la cocina con olor a monte, tierra pegada, hojas, agujas de pino y alguna que otra sorpresa escondida entre el sombrero y el pie. Por eso, antes de echarlas a la sartén, conviene limpiarlas bien. No se trata de complicarse, sino de hacerlo con cuidado para no estropearlas ni llenar el plato de arena.

La primera regla es no lavarlas como si fueran una verdura cualquiera. Muchas setas absorben agua con facilidad y, si se empapan, pierden textura, sabor y pueden acabar soltando demasiado líquido al cocinarlas. Lo ideal es retirar la suciedad en seco siempre que sea posible.

Para empezar, hay que revisar cada pieza una por una. Se eliminan restos de tierra, hojas o hierba con un cepillo suave, una brocha de cocina o un paño ligeramente humedecido. Si la base del pie viene muy sucia, se corta solo la parte terrosa con un cuchillo. También conviene descartar zonas blandas, deterioradas, muy comidas por insectos o con mal aspecto.

Pasos básicos Revisa las setas una a una antes de cocinarlas.

antes de cocinarlas. Retira tierra y restos vegetales con un cepillo suave, brocha o paño.

con un cepillo suave, brocha o paño. Corta la base del pie si viene con mucha tierra.

si viene con mucha tierra. Descarta partes blandas, negras, pasadas o muy dañadas .

. Evita ponerlas en remojo , porque pueden absorber agua.

, porque pueden absorber agua. Acláralas solo si es imprescindible , muy rápido y con agua fría.

, muy rápido y con agua fría. Sécalas bien antes de llevarlas a la sartén.

antes de llevarlas a la sartén. Límpialas poco antes de cocinarlas, no días antes.

Níscalos o setas con más tierra

En setas más delicadas, como algunos boletus o ejemplares jóvenes, basta con pasar un paño húmedo por el sombrero y limpiar el pie con suavidad. En otras, como níscalos o setas con más tierra adherida, puede ser necesario insistir un poco más con el cepillo. Si la suciedad no sale de ninguna manera, se pueden enjuagar muy rápidamente bajo un hilo de agua fría, pero sin dejarlas en remojo y secándolas enseguida con papel de cocina o un paño limpio.

Es importante limpiarlas justo antes de cocinarlas. Si se limpian con demasiada antelación y quedan húmedas, se conservan peor. Hasta el momento de usarlas, lo mejor es guardarlas en la nevera dentro de un recipiente aireado o una bolsa de papel, nunca apretadas en una bolsa de plástico cerrada.

También hay que tener en cuenta el tipo de receta. Para hacerlas a la plancha o salteadas, interesa que lleguen lo más secas posible, porque así doran mejor. Si van en guiso, arroz o crema, una limpieza cuidadosa sigue siendo necesaria, pero no pasa nada si conservan algo más de humedad.