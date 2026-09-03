El invierno se acerca: abrígate con estos nórdicos con más de 70% de descuento

Aunque septiembre haya llegado con una nueva ola de calor para recordarnos que el verano aún no ha acabado, lo cierto es que el invierno se acerca y conviene ir comenzando a preparar la casa para la nueva época del año para aprovechar ciertos descuentos, evitar prisas de última hora y también contratiempos: cambio de armario, almacenamiento de combustibles, revisión de nuestros sistemas de calefacción, etcétera.

Y aunque durante estos días no podamos dormir sin la ventana abierta, el ventilador enchufado o el aire acondicionado encendido, lo cierto es que dentro de muy poco habrá que abrigarse por las noches para no pasar frío. En Leroy Merlin lo saben y antes de lanzar su colección de invierno de este año, están liquidando productos de otras temporadas.

Si echamos un vistazo a su web, dentro del apartado de Ofertas y Folletos encontramos la sección Outlet & Flash donde podemos encontrar verdaderas gangas. De hecho, puedes filtrar los artículos según el nivel de descuento que tengan y una de las mayores rebajas la encontramos en las fundas nórdicas para la cama.

Un juego de funda nórdica para camas de 135 cm ha visto rebajado su precio de 74,95 euros a tan solo 20,99 euros. Es decir, un 71% de descuento, una auténtica oportunidad para comprar esta funda fabricada con tejido microfibra de 100% poliéster de color azul. Además, incluye una funda de almohada. Está confeccionada con cierre solapa, asegurando que el edredón se mantenga en su lugar, ofreciendo un acabado limpio y elegante. Las medidas son: funda nórdica 220x220 cm (anchura/longitud) + Funda de Almohada: 45x155 cm (ancho/largo)

El producto está fabricado en España y cuenta con certificado OEKO-TEX, lo que quiere decir que es un producto libre de sustancias nocivas y elementos peligrosos. Algunos de sus clientes destacan su "tacto agradable" y para hacerse con esta oferta recuerda que solo puedes hacer el pedido online ya que se trata de una rebaja exclusiva web, no se vende en tienda ni por teléfono. Si no te gusta este modelo o el color, puedes encontrar muchas más fundas en tonos beige a un buen precio.

Fundas nórdicas rebajadas. / Leroy Merlin

Todos los productos vendidos por Leroy Merlin y por otros vendedores tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra. Encontrarás las condiciones y las modalidades de uso en las condiciones generales en su sitio web, en la entrada de las tiendas Leroy Merlin o en la página de cada vendedor en el caso de los artículos señalados con la leyenda 'Vendido por'.