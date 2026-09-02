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Carrefour arrima el hombro con la vuelta al cole... y a la escuela infantil: 3x2 en pañales Dodot

El supermercado lanza una promoción de descuentos en toda la marca

Pañales Dodot seco.

Pañales Dodot seco. / Carrefour

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Isabel Rodríguez

Los productos de bebé no tienen por qué ser caros... siempre que aproveches las ofertas y descuentos como la que lanza Carrefour. La cadena de supermercados arrima al hombro para aliviar la cuesta de septiembre en muchos hogares con un 3x2 en todos los productos de la marca Dodot. Una excelente noticia para hacer acopio de pañales y toallitas de cara a la vuelta a la escuela infantil y también para los próximos meses.

Así por ejemplo, los clientes pueden comprar tres paquetes de Dodot Bebé Seco por el precio de dos hasta el próximo 21 de septiembre. Además, esta promoción se puede sumar a la de gastos de envío gratis, campaña válida solo hasta el 9 de septiembre, si realizas el pedido online y si gastas más de 50 euros.

No obstante, recuerda que lo mejor es pasarte por los pasillos del Carrefour de tu ciudad para ver in situ todas las promociones 3x2 de las que te puedes aprovechar en artículos de bebé.

Ofertas de pañales y toallitas de Dodot.

Ofertas de pañales y toallitas de Dodot. / Carrefour

En este sentido, cabe recordar que Carrefour cuenta con Carrefour Tex, una marca de moda que pone a tu disposición ropa para bebé barata y de calidad. Asimismo, en su catálogo también encontrarás una selección de alimentos complementarios nutritivos y deliciosos que ayudarán a tu pequeño a explorar nuevos sabores y texturas.

Y si en vez de Dodot eras más de la marca blanca del supermercado, Carrefour cuenta con My Carrefour Baby, la marca que mantendrá a tu pequeño seco y cómodo durante todo el día y la noche. De igual modo, para el cuidado de la piel, Carrefour ofrece cremas y lociones especialmente formuladas para bebés, que ayudan a prevenir y aliviar el eritema del pañal y mantener su piel suave y saludable.

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E inevitablemente, en Carrefour también puedes encontrar un sinfín de juguetes: desde los que están más de moda entre los pequeños hasta los más atemporales, muchas veces también con descuento. Por ejemplo, Barbie, Lego o los relacionados con las franquicias de Harry Potter o Star Wars que nunca fallan.

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