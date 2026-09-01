La megaoferta de Jysk para la "vuelta al cole": descuento del 64% en este escritorio

Tras las vacaciones de verano, llega la vuelta al cole y también la vuelta a la oficina. Y ya sea para hacer deberes o laborar, un escritorio es uno de esos muebles obligatorios que tiene que haber en cada hogar. Como ocurre con los artículos de temporada como muebles de exterior para la terraza o el jardín, algunas cadenas como Leroy Merlin o Jysk también liquidan durante estas fechas algunos productos que nos pueden venir muy bien para este mes de septiembre.

Es el caso del escritorio Tamholt vendido por Jysk, la cadena internacional de comercio minorista del hogar con raíces escandinavas. El escritorio es de madera maciza de caucho y tiene unas dimensiones de 50x100x77 cm.

Actualmente, su precio se encuentra rebajado un 64%: solo cuesta 50 euros y no 139 euros como su precio inicial. Está en stock en 33 tiendas y tiene más de 800 reseñas y un 4,5 sobre 5 estrellas de media.

Mesa. / Jysk

Fácil de montar y bastante estable para el trabajo diario. Lo compré como mesa de manualidades; el cajón y el estante son muy espaciosos. Tenga cuidado con la silla, ya que los reposabrazos pueden rayar fácilmente los elementos blancos. El escritorio probablemente sea para una persona de baja estatura; yo mido 163 cm y me queda bien. Se ve precioso. Un sólido 4.5/5.

Moderna y práctica. Buen diseño, práctica y perfecto para lo que necesitaba. Con las instrucciones fácil montaje.

Perfecto para lo que lo quería: un tocador para mi hijo adolescente. Fácil de montar y queda genial con un espejo encima. Lo recomiendo.

¿Qué es Jysk?

JYSK es una cadena internacional de comercio minorista del hogar con raíces escandinavas que ofrece todo lo necesario para cada espacio de la casa y el jardín.

Con más de 3.600 tiendas físicas y tiendas online en 49 países, JYSK siempre tiene una gran oferta y un servicio competente cerca de los clientes, independientemente de cómo quieran comprar. Su fundador, Lars Larsen, abrió la primera tienda en Dinamarca en 1979. Actualmente, JYSK proporciona empleo a 34.000 colaboradores.

JYSK forma parte de la empresa de propiedad familiar Lars Larsen Group, que registró una facturación total de 7.100 millones de euros en el año fiscal 2024/25. La facturación de JYSK ha sido de 6.200 millones de euros en el año fiscal 2024/25.