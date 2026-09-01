Lo barato sale caro: retiran del mercado un artículo de Action por riesgo de quemaduras

Action es una de las marcas del momento. La cadena holandesa de tiendas de descuento de productos no alimentarios ha experimentado un rápido crecimiento en Europa⁠. Desde 1993, han pasado de ser una pequeña tienda en Enkhuizen a contar con más de 3300 tiendas en 15 países, donde atienden a más de 21,6 millones de clientes cada semana⁠⁠.

En ellas puedes encontrar casi de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. Pero siempre muy barato en sintonía con su eslogan 'Pequeños precios y grandes sonrisas'. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠", explican. "Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan.

Sin embargo, a veces lo barato sale caro. En los últimos días, Action se ha visto obligado a alertar del riesgo de uno de sus productos por no cumplir con la clasificación adecuada y presentar un importante peligro para la salud de los clientes que lo hayan adquirido.

"Antes de que los productos lleguen a nuestros estantes, deben cumplir una larga lista de requisitos de calidad", comienza un comunicado. No obstante, según explican, "puede suceder que se retire del mercado ⁠(recall⁠) un producto que no es apto para Action en términos de calidad, seguridad o rendimiento⁠. Nos responsabilizamos de ello en todo momento y hacemos todo lo posible para protegerte a ti, nuestro cliente⁠. Por eso, te informamos inmediatamente si un artículo no cumple las expectativas"⁠.

Guante. / Action

"Te recomendamos que, en caso de retirada, dejes de utilizar los productos en cuestión o que tengas en cuenta la advertencia de seguridad al utilizarlos⁠. Por supuesto, puedes devolver los productos retirados sin comprobante de compra en cualquier tienda Action⁠. En ese caso, se te reembolsará su importe íntegro⁠. ¡Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas⁠!", concluyen.

En este caso, el producto afectado es el guante resistente al calor para barbacoa Big Jeff para barbacoa y horno. Los resultados de las pruebas muestran que este artículo no cumple con la clasificación de inflamabilidad ni con la calificación de resistencia al calor por contacto que figuran en el embalaje. El artículo no cumple los requisitos de resistencia al calor por contacto ni de resistencia a la propagación de la llama, lo que supone un riesgo de quemaduras.

¿Qué hacer si ya lo he comprado?

Si tienes el guante, deja de utilizarlo. Le rogamos que devuelva el producto con el código de barras indicado en la tienda Action más cercana. Este artículo se vendió entre el 14 de abril de 2025 y el 21 de agosto de 2025. Se te reembolsará el importe de la compra, incluso sin necesidad de presentar un comprobante de compra. "En nombre de Action, pedimos disculpas por las molestias causadas y le agradecemos su colaboración", se disculpan.