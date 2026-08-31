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Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el ventilador de techo más barato del mercado: ideal para toda la casa

Tiene luz incorporada

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el ventilador de techo más barato del mercado: ideal para toda la casa

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el ventilador de techo más barato del mercado: ideal para toda la casa

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Daniel Cid

Con este calor, no hay mejor cosa que un ventilador en casa, pues en Lidl tienen el ventilador de techo más barato del mercado, tiene luz incorporada y es ideal para toda la casa. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de un ventilador de techo con luz que tiene un rotor de giro lento y silencioso; ofrece giro reversible ajustable, con una corriente de aire refrescante en verano y mejor distribución del calor en invierno.

Tiene la velocidad ajustable en 3 niveles y aspas con acabado en blanco y aspecto de madera, de montaje reversible. También cuenta con una carcasa de metal con aspecto de níquel mate y pantalla de vidrio opalino.

Asimismo, lleva 2 interruptores de cordón para la iluminación y el funcionamiento del ventilador; y bombilla LED de larga duración y bajo consumo con luz blanca cálida.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

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Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Fuente: La Nueva España

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